PRF prende homem com armamento da Argentina

Os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionados na tarde de sexta-feira (21), após receberem informações de que um automóvel Gol, com placas de Criciúma (SC), estariam vindo de Santa Catarina com matérias ilícitos. Após buscas, o veículo foi localizado e abordado em Torres, próximo à divisa com o estado vizinho.

Durante a revista, os policiais encontraram uma pistola nove milímetros com brasão da Polícia da Província de Buenos Aires, na Argentina. Além da arma, também foram apreendidos dois celulares, 10 cartuchos de munições intactos e dois quilos de crack. Todo o material estava escondido dentro do forro do banco do passageiro.

Conforme a PRF, o motorista, natural de Nova Veneza (SC), confessou que entregaria os entorpecentes em Torres. O homem, de 22 anos, já possuía passagens por roubo. Ele foi preso em flagrante e levado à Delegacia de Polícia (DP), onde foi registrada ocorrência.

CRÉDITO: PRF