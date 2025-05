PRF apreende três quilos de maconha na BR-101

Os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizavam ações de fiscalização durante a última quarta-feira (7), em Torres, quando abordaram um veículo que trafegava pela BR-101. O automóvel, um Chevrolet Ônix, tinha placas de Tijucas, em Santa Catarina (SC).

Durante revista, os policiais encontraram três tabletes de maconha, pesando o total de três quilos. Segundo a PRF, a droga estaria escondida dentro de um saco plástico no interior do porta-malas do carro. O Ônix estava sendo conduzido por um homem com antecedentes por furto.

O motorista, de 33 anos, informou aos policiais que havia pego os entorpecentes em Rio Grande, no Litoral Sul gaúcho, e deveriam entrega-los no estado vizinho. Diante dos fatos, o homem, natural de Florianópolis (SC), foi preso em flagrante e levado a Delegacia de Polícia (DP) de Torres, onde foi registrada ocorrência.

CRÉDITO: PRF