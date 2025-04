PRF apreende mais de sete quilos de drogas na BR-101

Os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizavam ações de fiscalização na BR-101, durante a manhã de sábado (26), quando abordaram um automóvel Fiat Idea que trafegava pelo trecho de Torres. No carro, com placas de Porto Alegre, estavam o motorista e sua companheira.

Conforme a PRF, o homem abordado tem diversos antecedentes criminais por homicídio, lesão corporal e roubo. Em buscas no veículo, os policiais encontraram mais de sete quilos de cocaína. Os entorpecentes estavam escondidos atrás do painel do Idea. Diante dos fatos, o casal foi preso e levado para a Delegacia de Polícia (DP) de Torres, onde foi registrada ocorrência.

CRÉDITO: PRF