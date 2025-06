PRF apreende mais de quilos de drogas na BR-290

Os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizavam patrulhamento na BR-290 (Freeway) durante a tarde de quarta-feira (4), em Santo Antônio da Patrulha (SAP), quando resolveram abordar um automóvel Focus. No veículo com placas da Argentina estavam dois homens, ambos nascidos no Paraguai.

De acordo com a PRF, durante a abordagem, a dupla teria dado versões diferentes sobre a viajem. Desconfiados, os policiais resolveram realizar uma revista no automóvel e encontraram 87 quilos de maconha. A droga estava escondida em compartimentos ocultos no para-choque e no porta-malas do carro.

Não bastasse isso, os agentes acabaram descobrindo que um outro automóvel, um Kia Sportage, com placas do Paraguai, estava sendo utilizado como batedor de carga. No segundo veículo estavam um homem e uma mulher, ambos também de nacionalidade paraguaia.

Diante dos fatos, as quatro pessoas acabaram sendo presas. Os criminosos foram levados a Delegacia de Polícia (DP) de SAP, junto com os entorpecentes e os carros, que também foram apreendidos. Após registro de ocorrência, o quarteto foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

CRÉDITO: PRF