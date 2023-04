PRF apreende drogas na BR-101

Dois homens foram presos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã de quinta-feira (13), em Osório, por tráfico de drogas. As prisões foram efetuadas no estacionamento de um estabelecimento localizado às margens da BR-101. Segundo a PRF, os agentes realizavam ações de fiscalização pela rodovia, quando avistaram um veículo em atitude suspeita.

O automóvel, um Logan com placas de Curitiba (PR), que seguia no sentido Osório – Torres, acabou entrando no estacionamento e foi abordado pelos policiais. No carro estavam os dois indivíduos, de 21 e 20 anos, respectivamente. Durante buscas no veículo, foram encontrados mais de cinco quilos de skunk (super maconha). A droga estava escondida no compartimento do motor e nas portas dianteiras.

Aos policiais, a dupla, natural de Curitiba, afirmou que teria pegado o carro em Porto Alegre e que deveriam entregar os entorpecentes na capital paranaense. Diante dos fatos, os homens foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia de Polícia (DP) de Osório, onde foi registrada ocorrência.