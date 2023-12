PRF apreende 36,5 quilos de drogas na BR-101

Os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizavam ações de fiscalização na manhã de quarta-feira (20), em Torres, quando abordaram um automóvel Uno, com placas de Criciúma (SC), que trafegava pela BR-101. Conforme a PRF, o motorista do carro, de 30 anos de idade, estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida.

Durante buscas no veículo, os policiais encontraram 36,5 quilos de cocaína. A droga estava escondida em compartimento no painel do automóvel. O condutor do automóvel, que não possuí antecedentes criminais, foi preso por tráfico de drogas e levado à Delegacia de Polícia (DP) para registro de ocorrência.