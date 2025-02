PRF apreende 20 quilos de drogas na BR-101

Os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionados na manhã de quarta-feira (29), após receberem informações de que um automóvel Fiesta estaria transportando entorpecentes pela BR-101. Após buscas na rodovia, os policiais abordaram o veículo suspeito em Torres.

Durante buscas no carro, foi encontrada uma mochila no banco dianteiro do passageiro contendo três tabletes de uma pasta a base de cocaína. Já no porta-malas do carro, os policiais localizaram uma caixa de papelão com mais 17 tabletes da mesma substância. Ao todo, foram apreendidos 20 quilos de entorpecentes.

O automóvel, com placas de Benedito Novo (SC), estava sendo conduzido por um homem de 40 anos de idade. Natural de Blumenau, em Santa Catarina, o indivíduo já tinha antecedentes por furto, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, tendo saído da prisão a cerca de um mês.

Conforme a PRF, o sujeito relatou que teria pego o material ilícito em Joinville (outra cidade catarinense) e que deveria entrega-lo em Osório. Não bastasse isso, o criminoso estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa. Diante dos fatos, ele foi preso e levado a Delegacia de Polícia (DP) de Torres, onde foi registrada ocorrência.

CRÉDITO: PRF