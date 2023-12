PRF apreende 12,5 mil maços de cigarros na BR-290

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizava uma Operação de fiscalização na BR-101, durante a tarde da última quinta-feira (14), quando os agentes tentaram abordar um automóvel Fiat Strada, com placas de Araranguá (SC). Porém, o condutor do veículo, ao avistar os policiais, não obedeceu a ordem de parada e fugiu, dando início a uma perseguição.

Após 15 quilômetros, a PRF conseguiu parar o veículo, já na BR-290 (Freeway), em Osório, e realizar a abordagem. Na caçamba e no interior do carro foram encontrados 1.250 pacotes de cigarros, o equivalente à 12,5 mil maços do produto. O motorista, natural de São Leopoldo (na região Metropolitana do Estado), foi preso em flagrante e levado à Delegacia de Polícia (DP) para registro de ocorrência. Segundo a PRF, o preso, de 34 anos, possui diversos antecedentes por contrabando e descaminho.