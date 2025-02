Prevenção ao câncer de pele é essencial para agricultores expostos ao sol

A prevenção ao câncer da pele é uma necessidade constante para agricultores no Rio Grande do Sul, estado onde a agricultura é uma atividade predominante. Regiões como a Campanha Gaúcha, dedicada à produção de soja e pecuária, e o Noroeste do Estado, com extensos cultivos de milho e trigo, concentram milhares de trabalhadores rurais frequentemente expostos à radiação solar intensa durante longas jornadas. No verão, essa preocupação se torna ainda mais crítica. Tanto a exposição prolongada aos raios ultravioletas (UV) como as queimaduras solares aumentam o risco de desenvolvimento de câncer da pele, como os carcinomas basocelulares e espinocelulares, além do melanoma, um tipo mais agressivo da doença.

“O câncer da pele é o tipo mais comum no Brasil. A detecção precoce é essencial para o sucesso do tratamento. Alterações como manchas, feridas que não cicatrizam ou pintas que mudam de cor e tamanho devem ser avaliadas por um dermatologista o quanto antes”, orienta o presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia – Secção do Rio Grande do Sul (SBD-RS), Juliano Peruzzo.

Para minimizar os riscos, a SBD-RS recomenda medidas preventivas práticas: o uso de chapéus de abas largas, roupas com proteção UV, óculos escuros e a aplicação de protetor solar com fator de proteção 30 ou superior, reaplicado a cada duas horas. Pausas em áreas sombreadas e evitar o trabalho sob o sol entre 10h e 16h são estratégias simples e eficazes. Consultas regulares com dermatologistas também são fundamentais para identificar alterações na pele precocemente. Em caso de suspeita, procure um médico dermatologista.

Juliano Peruzzo, presidente da SBD-RS.

CRÉDITO: Divulgação