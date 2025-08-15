PRESIDENTE DO BRDE PARTICIPA DO FÓRUM NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Ao participar como painelista do 19º Encontro do Fórum Nacional de Segurança Pública, que está ocorrendo em Manaus (AM), o diretor-presidente do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), Ranolfo Vieira Júnior, demonstrou o quanto a queda nos indicadores de criminalidade pode impactar positivamente no desenvolvimento econômico e social do Rio Grande do Sul. “Provamos que é possível virar o jogo na segurança a partir de uma gestão integrada e com investimentos. Além de todos os custos derivados que a violência representa, com despesas em hospitais e perdas patrimoniais, ela impacta no ambiente de negócios”, salientou Ranolfo, nesta quinta-feira (dia 14/8), durante sua participação no evento realizado no Centro de Convenções da capital amazonense.

Responsável direto pela estruturação do programa RS Seguro, lançado no início de 2019 quando era vice-governador e secretário de Segurança Pública do Estado, Ranolfo apresentou exemplos de municípios gaúchos que conseguiram ampliar as taxas de crescimento do PIB em uma proporção inversa ao número de homicídios. “Ao mesmo tempo que se devolve às pessoas o direito de viver sem medo, a segurança pública é pré-condição para o desenvolvimento social e econômico”, acrescentou o presidente.

Um dos casos citados durante o painel é de Alvorada, que já foi a sexta cidade mais violenta do país e agora com PIB acima de 3% ao ano. Em 2017, Alvorada chegou a registrar 114,3 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes, indicador que no primeiro semestre deste ano despencou para 9,6 assassinatos/100 mil habitantes.

Impactos

Ranolfo mostrou que os próprios financiamentos do BRDE ao longo da vigência do RS Seguro cresceram acima da média na comparação com os outros estados onde o banco opera. O volume de crédito dobrou do R$ 1,1 bilhão em 2020 para R$ 2,23 bilhões, no ano passado. “O setor do turismo, por exemplo, é uma das áreas mais sensíveis. Quando temos a chamada sensação de segurança, o turista volta e os investimentos crescem”, ponderou.

Com foco específico em ampliar o uso da inovação no combate à criminalidade, Ranolfo mencionou o financiamento contratado pela empresa DGT Tecnologia, que desenvolveu um software modular (Vision IA), que integra câmeras, sensores e inteligência artificial para monitoramento urbano, controle de tráfego, segurança escolar e análise de dados em tempo real. “É uma ação de caráter preventivo, mas que oferece informações importantes para uma resposta rápida. A redução nos indicadores de furtos e roubos de veículos comprova o quanto a inteligência e as novas tecnologias são pilares de qualquer política pública de segurança”, frisou. O presidente citou, também, a atuação do BRDE na estruturação de parcerias público-privadas (PPPs) para modernização da iluminação pública nos municípios como um fator que contribui para a segurança das comunidades.

O histórico Teatro Amazonas foi palco de abertura do 19º Encontro do Fórum Nacional de Segurança Pública. O evento, que encerra nesta sexta-feira (dia 15/08), contou com a participação dos governadores Wilson Miranda Lima (AM) e Renato Casagrande (ES).

RS Seguro

Lançado em fevereiro de 2019, o RS Seguro está estruturado a partir da integração dos órgãos de segurança, uso de inteligência e de evidências no combate ao crime, além da ampliação dos investimentos, políticas sociais e mudanças no sistema prisional. Nestes seis anos, o programa reduziu de maneira expressiva os principais indicadores da violência na comparação entre os anos de 2017 a 2024: latrocínios (-78%), homicídios e agressões seguidas de morte (-48%), roubos no comércio (-80%), roubo de veículos (-87%) e roubo de carga (-90%).

CRÉDITOS: Juliana Roll/BRDE