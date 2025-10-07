Prefeitura voltará com Cata-Treco

OSÓRIO – O atual Governo Municipal tem tido trabalho para manter a cidade limpa ao longo dos pouco mais de 10 meses sob sua gestão. Tem se tornado cada vez mais comum andar pela cidade e se deparar com pilhas de lixo espalhados pelas ruas e terrenos baldios. Pensando em solucionar esse problema, a Administração osoriense anunciou que irá retornar com o Cata-Treco.

Um caminhão ficará responsável pelo recolhimento de resíduos volumosos, como: colchões e sofás, os quais serão transportados até a Central de Transbordos. Vale ressaltar que isso será apenas de maneira provisória, até que seja contratada uma empresa a qual ficará a cargo de receber os resíduos orgânicos.

Pensando nas localidades mais distantes da Sede, como Atlântida Sul, Laranjeiras e Mariápolis, o Executivo pretende instalar containers para que os moradores desses locais possam descartar materiais volumosos de maneira correta. O serviço estará disponível a partir de quarta-feira (8), podendo ser agendado pelo Whatsapp: (51) 99712-5459.

CRÉDITO: PMO