Prefeitura repassa R$ 50 mil para Associação dos Alunos Universitários de Osório

OSÓRIO – Na semana passada, o prefeito em exercício Miguel Calderon esteve reunido com o vice-diretor da Associação dos Alunos Universitários da cidade, Renan Santos.O encontro, que contou com a participação dos secretários municipais Renato Ferrari (Finanças) e Celso Ferri (Segurança Pública e Trânsito); dos vereadores do MDB Ed Moraes e João Pereira; a da assessora pedagógica de Educação Angelita Rocha; serviu para a oficialização do repasse de R$ 50 mil para a Associação.

O valor, referente ao 1º semestre de 2023, será utilizado no transporte dos estudantes de Ensino Superior que moram em Osório e estudam em outras cidades. “Mais uma ação da Administração municipal, que visa auxiliar os universitários que estudam em outros municípios e precisam desse auxílio para custear o transporte. O município só tem a ganhar com esses novos profissionais que estarão, no futuro, no mercado de trabalho”, declarou Miguel Calderon.