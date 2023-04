Prefeitura recebe R$ 265 mil para Saúde

OSÓRIO – O município foi contemplado com a quantia de 265 mil reais. O valor foi repassado por meio de emendas federais dos deputados do Partido dos Trabalhadores (PT) Elvino Bohn Gass e Maria do Rosário e será destinado a área da saúde. O prefeito Roger Caputi recebeu nesta semana em seu gabinete a entrega das emendas, que foi realizada pela Professora Isabel dos Santos, representante do partido na cidade. “Esses recursos federais serão fundamentais para realizarmos investimentos na nossa saúde e atender demandas que temos na cidade”, afirmou Roger.