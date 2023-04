Prefeitura recebe R$ 100 mil para Saúde

OSÓRIO – O prefeito Roger Caputi, juntamente com o secretário municipal de Saúde Danjo Renê, recebeu na última terça-feira (18), em seu Gabinete, a visita do de Fernando Salvia, assessor do deputado federal Ônix Lorenzoni (PL). Na ocasião, foi realizada a entrega da destinação do valor de R$ 100 mil.

O valor, destinado por meio de emenda parlamentar, será aplicado na área de Saúde do município, mais especificamente para a estruturação da rede de serviços de Atenção Primária de Saúde (APS), junto ao Ministério da Saúde, sendo realizada a implantação, compra de equipamento e ampliação da rede de serviços de APS.

“O valor recebido será de grande importância para que possamos investir ainda mais na saúde e melhorar os serviços prestados à comunidade”, declarou Roger. O prefeito ainda ressaltou a importância das parcerias com os deputados, as quais chamou de “fundamentais” no intuito de captar recursos para o município. Vale ressaltar, que a poucos dias Osório já havia sido contemplada com a quantia de 265 mil reais, dinheiro também destinado para a Saúde do município, por meio de emendas parlamentares dos deputados do Partido dos Trabalhadores (PT) Elvino Bohn Gass e Maria do Rosário.