Prefeitura realizará ações no bairro Primavera

OSÓRIO – A prefeitura irá realizar no sábado (25), um uma série de atividades no bairro Primavera. Os agentes da Secretaria de Saúde, juntamente com os servidores da Vigilância Sanitária, estarão na Praça do bairro, com a Unidade Móvel, realizando orientações. Já no Posto de Saúde serão realizadas: Coleta de Preventivos, testes rápidos, vacinação contra Covid-19, pesagem, etc.

A Secretaria Municipal de Assistência Social também participará das ações, disponibilizando aos moradores serviços como Bolsa Família, CRAS, Habitação e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV). Além disso, também haverá a doação de roupas para as famílias carentes.

Todas as ações serão realizadas entre às 14h e 18h. Vale ressaltar que, a partir das 17h e 30min, haverá uma apresentação da Cia de Tchêatro Xebebéu para os beneficiários do Bolsa Família, totalmente gratuita. A Praça do bairro Primavera está localizada no quadrilátero formado pelas Ruas José Vieira de Souza, Presidente Costa e Silva, Virgílio dos Santos Peixoto e a Avenida Marcílio Dias.