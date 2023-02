Prefeitura realiza vistoria nas obras em Escolas do município

OSÓRIO – Faltam poucos dias para o retorno as aulas da Rede Municipal. A partir de 22/01, retornarão as aulas as 12 Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs) e 14 Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs). Conforme o secretário de Educação Dilson Maciel, a Rede Municipal de Ensino deverá contar este ano com mais de cinco mil alunos, somando as 26 escolas municipais, além de outras oito conveniadas.

Na semana passada, Dilson e oprefeito Roger Caputi, estiveram vistoriando o andamento das reformas nas Escolas da cidade. Ao menos quatro colégios seguem com obras. São eles: as Escolas de Educação Infantil (EMEI) Bem-Me-Quer e Criança Feliz, além das Escolas de Ensino Fundamental (EMEF) Major Antonio de Alencar e Osmany Martins Véras.

Após as visitas, Roger destacou a importância das melhorias para estudantes, professores e funcionários dos educandários. “São obras extremamente importantes para a qualidade do ensino e o bem-estar dos alunos e dos servidores que se esforçam diariamente para levar o melhor ensino para as nossas crianças”, declarou o prefeito Caputi.