Prefeitura realiza obras em diferentes pontos do município

OSÓRIO – A prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Obras, segue realizando o trabalho de manutenção em diferentes pontos da cidade. Na terça-feira (1), uma equipe esteve no distrito do Palmital, onde foi realizada a construção de um passeio público com saibro.

De acordo com o secretário da Pasta, Antônio Cláudio Oliveira, a obra era uma demanda dos moradores da localidade e irá dar mais segurança aos alunos da Escola Cordeiro de Farias, que tinham que caminhar pelo asfalto. Pensando nisso, foram colocados meios-fios e saibro em um trecho de aproximadamente 50 metros, entre o colégio e a parada de ônibus utilizada pelos estudantes.

Com o trabalho no Palmital concluído, a equipe da Secretaria de Obras seguirá com o seu cronograma. Após o conserto de uma patrola, as atividades no Aguapés serão retomadas nesta sexta-feira (4). Até o momento 80% das ruas e estradas do distrito já receberam colocação de saibro e passaram por patrolamento. O mesmo serviço também será feito nas vias de Santa Luzia, assim como o serviço de limpeza. Ao todo, foram retiradas 40 caçambas de entulhos da Rua Colombo.

Ainda na questão da limpeza, Antônio Cláudio comentou que o trabalho na região central do município já está sendo concluído. “O quadrilátero entre a Rua Costa Gama, Avenida Ângelo Guasselli, BR-101 e Lagoa do Marcelino está, praticamente, concluído, faltando apenas a pintura de alguns meios-fios em pontos específicos. Agora, já estamos atuando da Costa Gama em direção aos bairros, começando pelo Glória, nas Ruas Dezesseis de Dezembro e Constituição”, informou o secretário de obras.

OUTROS TRABALHOS

Na Borússia, após a limpeza da Estrada Romildo Bolzan, no trecho da Via Sacra, na próxima segunda (7), ocorrerá o serviço de ensaibramento na Estrada da Invernada. No mesmo dia, os funcionários da prefeitura estarão nos balneários de Atlântida Sul e Mariápolis, onde farão o corte de grama e limpeza das praças e algumas ruas.

Secretário de Obras, Antônio Cláudio Oliveira.

CRÉDITOS: PMO