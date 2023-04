Prefeitura realiza obras em diferentes pontos da cidade

OSÓRIO – A prefeitura local, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Saneamento, segue realizando serviços de manutenção em diferentes pontos da cidade. Na semana passada foi realizado o patrolamento das estradas da Borússia, Santa Luzia e Serramar. Além disso, houve roçada na Estrada do Passo Fundo e ensaibramento na Linha Padre Vieira. Os distritos da Borússia e do Palmital também receberam a instalação de novas paradas de ônibus. De acordo com o cronograma de obras, novos locais da cidade deverão receber os serviços dos funcionários da prefeitura nos próximos dias.

“Estamos realizando um trabalho que visa melhorar a qualidade das nossas estradas vicinais, que resultará na qualidade de vida da nossa população. Também estamos qualificando as nossas paradas de ônibus. Então, são ações que estamos realizando nos distritos que tem o objetivo de atender as demandas do cidadão”, declarou o prefeito Roger Caputi.