Prefeitura realiza entrega da ampliação do Posto do Primavera

OSÓRIO – A prefeitura realizou na manhã de terça-feira (28), a entrega da obra de ampliação da Estratégia de Saúde da Família (ESF) do bairro Primavera. Foi construída uma sala multiuso, além de dois novos consultórios, que vão atender os pacientes que participam do programa Rede Bem Cuidar. Além disso, o espaço também poderá ser utilizado pelos grupos terapêuticos, para reuniões de equipe e matriciamento de casos (modo em que duas ou mais equipes, num processo de construção compartilhada, criam uma proposta de intervenção pedagógico-terapêutica).

Vale ressaltar que a unidade de saúde, após ser credenciada no programa, foi contemplada com o valor de R$ 50 mil para ampliação do local e também para a compra de uniformes para a equipe. Com o programa ativo, a Secretaria Municipal de Saúde já alcançou os indicadores para o recebimento dos certificados dos selos Prata e Bronze e nos próximos dias deverá receber a entrega do certificado que tornará a unidade Amiga do Idoso.

O prefeito Roger Caputi destacou a importância da ampliação para a comunidade do bairro Primavera. “Essa obra do posto vai qualificar ainda mais o atendimento de toda a comunidade. Mais uma vez estamos investindo na saúde do município. Tenho certeza que essa ampliação será de grande importância para os profissionais de saúde e para a população que utiliza o serviço no posto”, declarou Caputi. Já o secretário de Saúde Danjo Rene ressaltou que a Secretaria tem realizado o trabalho no intuito de entregar uma saúde de qualidade ao cidadão osoriense. “Estamos aqui inaugurando a ampliação da unidade do Primavera, um posto muito importante para o município. Esse investimento vai qualificar os atendimentos da população e também vai oportunizar espaços de qualidade para o desenvolvimento do serviço”, declarou o secretário.

Também estiveram presentes na cerimônia a coordenadora de Atenção Básica Cristiane Silva; a representante da 18ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS), a enfermeira Claudia Bobsin; e o secretário municipal de Educação Dilson Maciel, além das funcionárias do Posto do Primavera.