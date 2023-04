Prefeitura realiza Bazar de Páscoa

OSÓRIO – No último sábado (1), o Museu da Via Férrea recebeu a edição especial de Páscoa do Bazar É Daqui Tem Valor. A edição trouxe um bom público que foi até o Museu para aproveitar a exposição de diversos produtos artesanais e gastronômicos. O evento também oportunizou um momento especial para as crianças que fizeram a caça ao ninho, com direito a muitos doces e guloseimas, os quais foram doados por servidores municipais.

Realizado mensalmente pela prefeitura, por meio do Gabinete da Primeira Dama e da Assessoria da Secretaria Municipal de Cultura, o Bazar tem o objetivo de valorizar o pequeno e médio empreendedor, fomentando a economia local. A Primeira Dama Carine Azeredo agradeceu todos os expositores pela parceria e ressaltou a importância do evento, que, segundo ela, já faz parte do calendário municipal.

Além de Carine, estiveram prestigiando o Bazar, o prefeito Roger Caputi, a assessora de Cultura Karla Janayna, entre outras autoridades locais.