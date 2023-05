Prefeitura oferece oficinas gratuitas para comunidade

OSÓRIO – Nesta semana, a prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude, abriu as inscrições para o Coral Municipal. As vagas disponíveis são para o Coral Infanto-Juvenil, Adulto e Melhor Idade. Quem tiver interesse em se inscrever nos Corais Infanto-Juvenil e Adulto, deve comparecer até o Centro Cultural José do Patrocínio, localizado na Rua Barão do Triunfo, no 1.096, na região Central do município. Já para o Coral da Melhor Idade, as inscrições acontecem na Praça da Integração, em Atlântida Sul.

TEATRO MUNICIPAL

A rematrícula para quem já estava participando das oficinas de Teatro termina nesta sexta (5). Já a partir da próxima segunda-feira (8), começarão as inscrições para os novos alunos que quiserem participar. Quem tiver mais de 12 anos e quiser se inscrever, deverá ir até o Centro José do Patrocínio. Vale ressaltar que, menores de 18 anos, devem comparecer com o responsável no ato da inscrição. O prazo para inscrições termina no dia 19 deste mês, com as oficinas iniciando em junho. Mais informações na Assessoria de Cultura pelo telefone: (51) 3601-2179.

OFICINAS NA VILA OLÍMPICA

O Centro Esportivo José Davi Fleck (Vila Olímpica), localizado na Avenida Marcílio Dias, no 850, no bairro Medianeira, está com inscrições abertas para novas atividades, sendo todas de maneira gratuita. A professora Júlia está oferecendo Escolinha de Vôlei, Ginástica para melhor idade, Caminhada orientada e Newcom para melhor idade.

Para participar da Escolinha é preciso ter entre sete e 15 anos. As aulas acontecem nas segundas, quartas e sextas-feiras, em dois horários: Das 9h às 11h e 15min e das 13h e 30min às 15h. A Ginástica acontece também nas segundas, quartas e sextas-feiras, nos períodos da manhã (das 8h às 9h) e da tarde (das 15h às 16h). Já nas terças e quintas-feiras terá a Caminhada orientada, das 8h às 9h e das 14h às 15h. Nos mesmos dias, acontece o Newcom, sendo realizado apenas na parte da tarde, das 15h às 16h.

E ainda tem mais! A psicóloga Gisele Lopes Rocha Rodrigues está realizando um Grupo de Terapia para adolescentes e adultos, todas as terças-feiras, a partir das 18h. Para participar entre em contato com o telefone: (51) 3663-8315. As inscrições podem ser feitas das 9h às 11h e das 14h às 17h. Outras informações direto na Assessoria de Esportes e Lazer, no prédio Administrativo da Vila Olímpica.