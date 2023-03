Prefeitura lança Sala do Empreendedor

OSÓRIO – A prefeitura, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), lançou na tarde de segunda-feira (27/02), o Sala do Empreendedor. O local fica naRua Júlio de Castilhos, no 1.270. Estiveram presentes empresários, secretários municipais, vereadores e representantes de entidades.

De acordo com o prefeito Roger Caputi, o espaço, localizado junto à Secretaria de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude, tem objetivo de desburocratizar o processo de registro e licenciamento de novas empresas na cidade, servindo como canal de interação entre o Executivo e os empresários. Conforme o prefeito, esse não é um atendimento novo, mas sim, concentrado em um único local, o que promete agilizar a abertura de novas empresa: “O ápice é conseguir realizar o processo em até 24 horas”, declarou Caputi.

A gestora de projetos do Sebrae, Tangriane Forest, destacou a importância da Sala do Empreendedor para a economia local. “O Sebrae, em parceria com a prefeitura (de Osório), tem a alegria de estar inaugurando esse espaço. Esse local que foi feito para os empresários, secretários, mas principalmente para o cidadão que já tem CNPJ ou quer fazer o seu. A Sala do Empreendedor é muito importante porque faz a conexão entre o poder público e a sociedade civil, para alavancar a economia local”, afirmou a gestora.

Vale ressaltar que, segundo a servidora Amanda Knackfuss, responsável pela sala, além da abertura de novas empresas, a parceria com o Sebrae irá disponibilizar diversos serviços para os Microempreendedores Individuais (MEIs) e Micro e Pequenas Empresas (MPEs). Entre eles haverá orientação sobre acesso ao crédito, cursos e formações em gestão e capacitação para participar de licitações e compras públicas.

O horário de atendimento é das 8h às 12h e das 13h e 30min às 17h e 30min. Vale ressaltar que, em caso de necessidade, poderá ser feito agendamento fora do horário de expediente. Para entrar em contato com a Sala do Empreendedor, ligue para o telefone: (51) 3663-8340 ou para o número: (51) 3663-8273.

CIDADE EMPREENDEDORA

O Programa Cidade Empreendedora é uma iniciativa do Sebrae-RS, voltada a engajar gestores e servidores na promoção de políticas públicas para o apoio e fortalecimento do empreendedorismo nos municípios, respeitando suas realidades. O programa tem como principal objetivo a transformação local, visando impulsionar o desenvolvimento econômico como um todo, por meio de eixos estratégicos, com a potencialização e institucionalização de alguns capítulos da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa.