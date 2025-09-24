Prefeitura investirá R$ 743,1 mil em 11 projetos sociais
OSÓRIO – O prefeito Romildo Bolzan Júnior autorizou na manhã de quinta-feira (18) o repasse deR$ 743.100,00 (setecentos e quarenta e três mil e cem reais) ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FUMDICAD). A assinatura do documento foi acompanhada pelo secretário de Educação, Marcelo Reis; pela presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Anair Lima; pela vice-presidente, Suzane Sturmer.
Os R$ 743,1 mil foram adquiridos por meio da indicação dos contribuintes durante a declaração do Imposto de Renda (IR). Dezenas de projetos se inscreveram para participar do Processo Seletivo, sendo 11 selecionados em quatro eixos diferentes. A seguir, veja os trabalhos contemplados e o valor que cada um irá receber:
EIXO 1: Conexão Caravágio – Organização da Sociedade Civil (OSC) Atos 29 (R$ 100 mil); Tecendo Cultura Digital na Infância – Círculo de Pais e Mestres (COM) da Escola Ângelo Gabriel Boff Guasselli (R$ 94.320,00); Movimento – OSC Catavento (R$ 99.240,00); Conectando com a Música – CPM da Escola Osmany Martins Véras (R$ 80 mil); Projeto Gol de Letra – CPM da Escola Mirko Lauffer (R$ 42 mil); Esporte e Recreação – CPM da Escola Osvaldo Bastos (R$ 23.940,00); e Informática – CPM da Escola Osvaldo Bastos (R$ 20 mil).
EIXO 2: Semente – ONG Catavento (R$ 99 mil); e Círculo do Bem Estar – CPM da Escola Mirko Lauffer (R$ 24 mil).
EIXO 3: Sons da Infância: Descobrindo o mundo através da música – CPM da Escola Criança Feliz (R$ 60,6 mil).
EIXO 4: Beleza que Transforma – OSC Atos 29 (R$ 100 mil).
Total: R$ 743,1 mil.