Prefeitura interdita rua no Centro da cidade

OSÓRIO – A prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito, interditou temporariamente a Rua Bento Gonçalves, no trecho entre as Ruas Sete de Setembro e Barão do Rio Branco, na esquina do Sicoob. O motivo é a execução da obra de reforma da fachada do Prédio Manhattan, que acabou sendo danificada durante a passagem do ciclone extratropical que atingiu a cidade no último dia 13 de julho.

A empresa contratada pelo Condomínio, afirmou que está trabalhando para liberar o trecho o quanto antes. Até lá, está sendo permitida a entrada de moradores, com acesso e saída pela Rua Barão do Rio Branco. Conforme a Secretaria de Trânsito, a interdição tem intuito de garantir a segurança de motoristas e passageiros que trafegam pelo trecho. Na semana passada, o local foi sinalizado, sendo realizadas orientações para os moradores.

A prefeitura orienta para que a população evite transitar próximo ao trecho de obras, não estacionando carros na rua ou ao redor do prédio durante o período. “É de fundamental importância que os motoristas não acessem vias na contramão, que não removam a sinalização viária e que respeitem a legislação de trânsito”, ressalta o Executivo Municipal.