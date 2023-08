Prefeitura instala sacos plásticos para recolhimento de dejetos de pets

OSÓRIO – Nos últimos dias, a prefeitura, por meio do Gabinete da Primeira-Dama, firmou uma parceria com a empresa Análise Laboratório Veterinário. A assinatura da parceria contou com a presença do prefeito Roger Caputi, da Primeira-Dama Carine Azeredo e do empresário João Batista Pereira Júnior.

Com isso, foram instalados em pontos da cidade, dispenser de armazenamento de sacos plásticos: os ‘Cata Cacaca’. Os pontos foram instalados nas Praças da Matriz e das Carretas, no Largo dos Estudantes, na Lagoa do Marcelino e no Mirante do Morro da Borússia. O objetivo é que os proprietários de animais utilizem os sacos para recolherem os dejetos deixados por seus pets.

O prefeito Roger ressaltou a importância do projeto para a manutenção da limpeza dos espaços públicos. “Quem for passear com os seus animais pela cidade terá a sua disposição sacos plásticos para que possam contribuir com a limpeza dos locais, propiciando uma cidade limpa e acolhedora para as famílias e também para os seus animais de estimação”, declarou Caputi.