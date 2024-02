Prefeitura está com inscrições abertas para oficinas, Corais e Teatro

OSÓRIO – A prefeitura, por meio da Assessoria de Esporte e Lazer, abriu as inscrições para as Oficinas gratuitas da Vila Olímpica. Interessados podem se inscrever nas aulas de Aikido, Boxe, Câmbio (pessoas com 50 anos ou mais), Circo, Corrida, Futsal (nascidos entre 2009 e 2012 e 2013 e 2016), Handebol Juvenil, Jiu-Jitsu e Reiki. As inscrições podem ser realizadas até o dia 31 de março, no telefone: (51) 3663-8315.

CORAIS

A Secretaria de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude está com as inscrições abertas para o Coral Municipal. Para os Corais Infantojuvenil e Adulto, as inscrições acontecem no Centro Cultural José do Patrocínio (Ru Barão do Triunfo, s/n). Já os interessados em participar do Coral Melhor Idade de Atlântida Sul devem procurar a subprefeitura do distrito, localizada na Avenida Paraguassu, esquina com a Avenida Leme, 832.

Os ensaios dos Corais Infantojuvenil e Adulto acontecem nas sextas-feiras, às 18h e 20h, respectivamente, ambos no José do Patrocínio. Já os ensaios do Coral Melhor Idade de Atlântida Sul também acontecem às sextas, a partir das 15h, no Espaço Multiuso de Atlântida Sul. Lembrando que todos os Corais são comandados pelo regente Douglas Schwantes.

OFICINA DE TEATRO

Seguem abertas até o dia 29 de fevereiro as inscrições para as oficinas de teatro. Podem se inscrever estudantes a partir de 12 anos de idade. Para se inscrever, os interessados devem ir com um responsável até o Centro Cultural José do Patrocínio. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h e 15min. Lembrando que as vagas são limitadas. Mais informações pelo telefone: (51) 3601-2679. As atividades, que são totalmente gratuitas, são realizadas pela prefeitura, por meio da Assessoria de Cultura, e serão comandas pelo ator e diretor Jeferson Hertzog.