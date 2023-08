Prefeitura entrega obra da Escola Bem-Me-Quer

OSÓRIO – A prefeitura realizou na última sexta-feira (18), a entrega da obra da Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Bem-Me-Quer. O ato foi realizado na sede da instituição de Ensino, localizada no bairro Glória. Estiveram presentes o prefeito Roger Caputi, o secretário de Educação Dilson Maciel, a diretora Lisiane Goulart, o vereador João Pereira (MDB), entre outras autoridades, além de professores, funcionários e alunos da Escola.

Conforme o secretário Dilson, a revitalização da Bem-Me-Quer era mais uma demanda antiga que foi entregue, dando todas as condições para atender os estudantes. Durante sua fala, Roger ressaltou a importância de um espaço acolhedor para o desenvolvimento dos alunos, confirmando a responsabilidade de sua Gestão que, segundo ele, “visa qualificar os espaços educacionais e proporcionar a comunidade osoriense escolas que tenham uma boa infraestrutura”, declarou o prefeito Caputi.

Já a diretora Lisiane disse ter sonhado com este momento. Ainda durante a sua fala, Lisiane comentou que todos da Escola se sentem valorizados e reconhecidos, visto que a Administração olhou para o colégio e atendeu suas necessidades. No final, ela agradeceu pela entrega da obra e também pelo reconhecimento da importância da Bem-Me-Quer no município.

Secretário Dilson, diretora Lisiane e prefeito Roger durante entrega da obra. – FOTOS: PMO

A OBRA

Iniciado em 2021, o trabalho foi realizado em duas partes. Primeiramente, ocorreu a reforma interna do prédio e alguns outros serviços, como: reparos nos rebocos e pintura em aberturas de ferro e madeira, assentamento de revestimento cerâmico em paredes, substituição de vidros quebrados, pinturas internas e externas, consertos em redes de energia e de água, revisão de calhas, telhas e cumeeiras do telhado, totalizando pouco mais de 109,2 mil reais.

Já a segunda parte da obra, que custou R$ 352,2 mil consistiu nos seguintes serviços: execução de passeio público com blocos de concreto intertravados, substituição integral do cercamento da escola com tela revestida de PVC, readequação do sistema de disposição de efluentes sanitários, construção de um caminho coberto com estrutura metálica, cobertura de policarbonato na entrada da escola, construção de pergolado de madeira no pátio da escola, adequação do piso da cozinha e do refeitório com revestimento antiderrapante, manutenção da pintura das paredes externas e do telhado, execução de rampas de acessibilidade, nivelamento e regularização do pátio e plantio de grama e flores para ornamentação.

Ao todo, foi investida a quantia de R$ 461.425,72 (quatrocentos e sessenta e um mil quatrocentos e vinte e cinco reais e setenta e dois centavos).