Prefeitura de Torres alerta para infestação de mosquito Aedes Aegypti

A Secretaria Municipal de Saúde de Torres, por meio da Vigilância Ambiental em Saúde, divulgou na última sexta-feira (26/05), o resultado do Levantamento de Índice Rápido do Aedes Aegypti (LIRAa). O trabalho foi realizado no período de 15 a 25 de maio e teve como objetivo analisar o índice de infestação do mosquito transmissor de doenças como: Dengue, Zika Vírus, Chikungunya e Febre Amarela, além de identificar os recipientes predominantes utilizados pelos mosquitos e, com o resultado, buscar possibilidades para o controle.

Conforme a Vigilância Ambiental, no levantamento foram visitados 1.376 imóveis, sendo que o índice de infestação médio do Aedes Aegypti registrado foi de 3,4%. Com o resultado, segundo o Ministério da Saúde, o município se Torres se enquadra em situação de médio risco para infestação do mosquito. Ainda de acordo com a Vigilância Ambiental de Torres, constatou-se que a maioria dos focos do mosquito foram encontrados dentro dos pátios das residências, sendo os bairros Getúlio Vargas, Igra, Jardim Eldorado e Vila São João os que registraram os maiores índices de infestação. Vale ressaltar que foram encontradas amostras do mosquito em todos os bairros de Torres.

Os focos do Aedes foram encontrados nos mais diversos recipientes, incluindo: pneus, lona plástica, bromélias, caixa de isopor, porta-luvas, ferro-velho, tanque, vaso sanitário em desuso, balde, pote, poça de água, banheira, bacia, porta de geladeira, banco de bicicleta, água de cachorro, ralo, copo, caixa d’água, fonte, prato de flor, panela, casca de palmeira, piscina, lata, tonel, jet ski, pia, cemitério, garrafa, entre outros. De acordo com o diretor de Vigilância em Saúde de Torres, o biólogo Lasier França, 99% dos recipientes utilizados para reprodução do mosquito Aedes aegypti, foram objetos que poderiam ter sido evitados, se a população tivesse seguido as orientações de combate à doença. “A mobilização de cada cidadão tem que começar neste momento, ser imediata e, depois, mantida. Só trabalhando em conjunto, setor público e população, cada um fazendo sua parte, o mosquito poderá ser controlado” reforçou França.