Prefeitura cria Núcleo de Apoio aos estudantes

OSÓRIO – A Rede Municipal de Ensino passará a contar com o Núcleo de Apoio Psicossocial. (NAP). Ele tem como objetivo prestar suporte técnico às equipes diretivas e pedagógicas das escolas municipais no cuidado com a saúde mental e emocional dos estudantes, educadores e demais profissionais de Educação da Rede Municipal.  Uma sala no 4º andar da prefeitura foi disponibilizada para sediar o Núcleo que conta com duas psicólogas e uma assistente social.

O lançamento do novo programa ocorreu na tarde de sexta-feira (8), no Plenarinho da prefeitura. Estiveram presentes diversas autoridades, incluindo: O vice-prefeito Ed Moraes, o secretário de Educação da cidade Marcelo Reis e a promotora de Justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Educação, Infância e Juventude do Ministério Público do Estados (MP-RS), Cristiane Della Méa Corrales.

Secretário Marcelo apresentou o NAP as autoridades presentes na cerimônia.
CRÉDITOS: PMO

