Prefeito Romildo Bolzan vai à Brasília em busca de recursos

OSÓRIO – Entre os dias 05 e 06 de fevereiro, o prefeito Romildo Bolzan Júnior estará em viajem a Brasília (DF), onde buscará recursos para a cidade. O chefe do Executivo osoriense foi acompanhado do procurador-geral do município, Vinícius Fich, e da vice-presidente da Câmara de Vereadores, Professora Isabel (PT).

A principal pauta discutida durante sua agenda será o retorno dos royalties de petróleo para o município. Em reunião com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, na manhã de quarta-feira (5), o prefeito Romildo recebeu “sinal verde” do Governo Federal para regulamentação definitiva para que Osório volte a receber o valor repassado pelos royalties.

Ainda durante a quarta, a comitiva participou de reuniões na Câmara dos Deputados Federais e nos Ministérios de Saúde e das Cidades. Já nesta quinta-feira (5), a agenda seguirá com novas reuniões marcadas nos Ministérios da Educação e da Assistência Social.

Comitiva de Osório participará de diversas reuniões durante passagem por Brasília.

CRÉDITO: PMO