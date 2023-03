Prefeito Roger inaugura obras em bairros do município

OSÓRIO – Na semana passada, o prefeito Roger Caputi esteve reunido em seu Gabinete com representantes da Receita Federal. Durante o encontro, foi debatido o Programa do Governo ‘Sou Cidadão Solidário’, no qual o contribuinte consegue repassar parte do seu imposto de renda, no momento da declaração, para o fundo da criança ou do idoso.

Em 2022 a cidade ficou em primeiro lugar na região, atingindo 462,135 mil reais. Porém, o município possui um potencial de repasse acima de dois milhões de reais. Devido a isso, Roger pede que os moradores realizem o repasse no momento da declaração. Ele ainda ressaltou a importância de os contadores auxiliarem os cidadãos no momento do ato, visto que muitas pessoas procuram esses profissionais para declararem o Imposto de Renda e não sabem que podem destinar parte do valor para instituições sociais.

DEBATE NA SAÚDE

Também na última semana, o prefeito Roger esteve reunido em Porto Alegre com o vice-governador do Estado Gabriel Souza, para debater sobre as condições do Hospital São Vicente de Paulo (HSVP). Após o encontro, que também contou com a presença do deputado estadual Luciano Silveira (MDB) e do secretário Municipal de Saúde Danjo Renê, o chefe do Executivo osoriense saiu satisfeito com o que ouviu e acredita que o atendimento na instituição de saúde possa voltar ao normal.

Comissão de Osório se reuniu com vice-governador Gabriel Souza.

OBRAS INAUGURADAS

No sábado (25), foram inauguradas as obras de pavimentação em diferentes vias da cidade. Foram contempladas ruas nos bairros Albatroz (Cabo Espinosa, Flores da Cunha, Getúlio Ferreira da Silva, Osvaldo Amaral e Osvaldo Aranha); Caiu do Céu (Benedito Félix Soares, Cândido Osório da Rosa, Érico Gravina Martins, Heitor Scholl e João Teixeira Sobrinho); Caravágio (Marquês do Herval); Pitangas (Alfredo Aloy, Antonio Feliz de Oliveira, Ely Scopel, Juca Borba, Herminio Famer, Mario Capelani dos Santos e Reduzino Pacheco); e Primavera (Passinhos).

A solenidade de inauguração aconteceu na Praça Inácio Manoel da Silva, no bairro Primavera. Conforme a prefeitura, nos últimos dois anos, foi realizada na cidade a pavimentação de mais de 23 quilômetros de vias em bairros e distritos do município, totalizando um investimento de mais de R$ 22 milhões. “A pavimentação das nossas ruas gera uma série de benefícios para a nossa cidade, como desenvolvimento, qualidade de vida e melhor infraestrutura. Vamos seguir realizando os investimentos e o trabalho para atender as demandas do nosso município”, afirmou o prefeito Roger.

Também presente na cerimônia, o deputado federal Alceu Moreira (MDB) declarou que o seu gabinete em Brasília está à disposição para buscar soluções para as demandas do município. “Estou feliz de estar aqui nesse dia que estamos fazendo entregas de obras importantes na estruturação do município. Lá em Brasília estamos sempre atentos nas demandas de Osório e tentando ajudar de todas as formas para que a cada dia a gente consiga uma cidade cada vez melhor”, declarou o parlamentar. Também participaram do ato os secretários municipais Claudio Aliardi (Obras), Danjo Renê (Saúde), Dilson Maciel (Educação), Dirlei Souza (Agricultura e Meio Ambiente), Jaisom Silva (Assistência Social e Habitação), Juarez Nunes (Administração) e Moacir Galimberti (Segurança e Trânsito).