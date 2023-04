Prefeito Roger Caputi se reúne com secretário da Casa Civil

OSÓRIO – Nesta semana, o prefeito Roger Caputi esteve em Porto Alegre, cumprindo agenda. Acompanhado do deputado estadual Luciano Silveira (MDB) e do secretário municipal de Segurança e Trânsito Moacir Galimberti, o Chefe do Executivo local se reuniu com o secretário da Casa Civil do Estado, Artur Lemos.

Durante o encontro foi discutida a possibilidade de uma permuta entre o Município e o Governo gaúcho. Conforme Roger, a ideia seria pegar uma área pertencente a Brigada Militar (BM), com o intuito de realizar o prolongamento da Rua Marechal Floriano, possibilitando a implantação de novos empreendimentos imobiliários no local. “Nós temos hoje a construção de um grande empreendimento às margens da Lagoa do Marcelino e isso trará benefícios em prol do crescimento da cidade”, afirmou o prefeito Caputi. Em contrapartida, o município repassaria ao Estado a área onde hoje se encontra a Polícia Rodoviária Estadual. “Acredito que teremos êxito nesse propósito de permuta das áreas e nos fará que alavanque a economia da cidade. E, também, a área da segurança que é a manutenção da Polícia Rodoviária no nosso município”, declarou Roger.