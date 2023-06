Prefeito e secretário fiscalizam obras em escolas do município

OSÓRIO – O prefeito Roger Caputi e o secretário municipal de Educação Dilson Maciel estiveram, durante esta semana, fiscalizando o andamento das obras em três Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI) da cidade: a Bem-Me-Quer (Glória), a Criança Feliz (Centro) e a Leonel de Moura Brizola (Farroupilha).

Além das obras, foram discutidas demandas nas três instituições de ensino. Ainda durante as visitas, o prefeito e o secretário puderam participar da escolha da nova identidade visual da EMEI Criança Feliz, sendo realizada uma exposição dos trabalhos de arte realizados pelos estudantes do colégio. Os alunos foram convidados a criar um desenho que represente a Escola, sendo escolhido como vencedor o estudante Caio Dalpiaz, de cinco anos de idade, da turma do Pré II B, do turno da tarde.

Desenho de Caio será a nova identidade visual da EMEI Criança Feliz.

Após as visitas, Roger ressaltou o compromisso de seu Governo de recuperar todas as escolas do município:“Buscamos o melhor para os espaços municipais, ouvindo as demandas das direções, pais e alunos e realizando-as da melhor forma possível. O trabalho desenvolvido por professores nas instituições é invejável, aliados a isso, estamos trabalhando para oferecer a melhor estrutura para esses espaços que já temos na cidade”, declarou o prefeito Caputi.