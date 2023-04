Prefeito de Tramandaí é eleito o novo presidente da Abramt

O prefeito de Tramandaí Luiz Carlos Gauto foi eleito presidente da Associação Brasileira dos Municípios com Terminais Marítimos e Fluviais para Embarque e Desembarque de Petróleo e Gás Natural (Abramt). Ele acabou vencendo o prefeito de Imbé Ique Vedovato, o qual tentava a reeleição. A eleição aconteceu na quarta-feira (29), na sede da Associação em Brasília (DF).

“Quero agradecer a confiança de todos no nosso trabalho. A Abramt é uma entidade nacional de extrema importância e tem sido fundamental na luta dos municípios com terminais marítimos e fluviais para embarque e desembarque de petróleo e gás natural. Que possamos fazer uma gestão com muita seriedade e dedicação, para que juntos consigamos alcançar os objetivos e promover a destinação correta dos recursos”, declarou o prefeito de Tramandaí

Gauto assume o cargo no sábado (01/04), em cerimônia também realizada na capital federal. Além dele, fazem parte da nova Gestão os prefeitos: Bruno Margotto Marianelli de Linhares (ES), como vice-presidente; Elimar Pacheco de Cidreira, como diretor Institucional e 2º vice-presidente; e Dailton Filho de Madre de Deus (BA), como diretor Financeiro e Administrativo.

ABRAMT

A Abramt foi fundada no dia 03 de outubro de 2001, na cidade baiana de Madre de Deus, durante o II Encontro Brasileiro de Prefeitos dos Municípios que possuem instalações marítimas e fluviais de embarque e desembarque de petróleo e gás natural. Na oportunidade, estavam representados os municípios de Angra dos Reis (RJ), Guamaré (RN), Maceió (AL), Madre de Deus (BA), São Sebastião (SP) e Tramandaí.

A entidade foi criada com o principal objetivo o cumprimento da Lei 7.990, que destinou recebimento de royalties com parcelas de até 5% para os municípios que possuíam terminais. O então prefeito de São Sebastião, Paulo Julião, foi eleito o primeiro presidente da Associação, tendo a prefeita de Madre de Deus, Carmem Gandarela Guedes, como secretária.

Atualmente a Abramt é integrada por 15 municípios dos estados do RS, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Rio Grande do Norte e Alagoas. As cidades gaúchas representantes são Cidreira, Imbé e Tramandaí.