Prefeito de Maquiné é o novo presidente da Amlinorte

Foi realizada na manhã de quinta-feira (25), a eleição dos novos nomes que ficarão no comando da Associação dos Municípios do Litoral Norte (Amlinorte) durante o ano de 2024. O ato aconteceu na Pousada Refúgio Verde, em Maquiné, e contou com a presença dos prefeitos e prefeitas das 23 cidades do Litoral Norte, incluindo o prefeito de Osório Roger Caputi. Também estiveram presentes o deputado Federal Afonso Motta (PDT), o deputado estadual Luciano Silveira (MDB), o coordenador regional de Agricultura do Estado, Eder Reck, entre outras autoridades.

O novo presidente da Amlinorte será João Marcos Bassani dos Santos. O prefeito de Maquiné assume no lugar de Márcia Tedesco (Balneário Pinhal), que estava no cargo desde janeiro de 2023. Em seu discurso de posse, João Marcos prometeu que a entidade continuará na luta para atender as demandas da região: “Contamos com o apoio dos nossos deputados e do governo do Estado para que o Litoral Norte continue crescendo e se desenvolvendo”, declarou o novo presidente da Amlinorte.

Além disso, também foram conhecidos os demais membros que irão compor a gestão da Amlinorte neste ano: São eles: o vice-presidente Amauri Magnus Germano (Capão da Canoa), o tesoureiro Maurício Muniz (Palmares do Sul) e o secretário Moisés Pedone (Mostardas).