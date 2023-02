Prefeita de Balneário Pinhal é a nova presidente da Amlinorte

A prefeita de Balneário Pinhal, Márcia Tedesco, assumiu a presidência da Associação dos Municípios do Litoral Norte (Amlinorte). Ela irá suceder o prefeito de Arroio do Sal, Affonso Flavio Angst (Bolão), que estava no cargo desde janeiro de 2022. Na despedida do cargo, ele agradeceu pela parceria e confiança dos colegas durante sua gestão, ressaltando os avanços que houve na implantação do Porto de Arroio do Sal, uma de suas principais plataformas de gestão à frente da entidade em 2022.

Em seu discurso, a nova presidente da Amlinorte afirmou que pretende dar continuidade ao trabalho desenvolvido pelo seu antecessor, o qual, segundo Márcia, promoveu uma gestão focada na integração. Ela ainda disse que irá avançar em pautas que tragam desenvolvimento para Região. “Temos muitos projetos importantes e juntos vamos definir nossas pautas para 2023”, declarou Márcia Tedesco.

Além de Márcia, a nova gestão, que ficará no comando da Amlinorte até janeiro de 2023, é composta pelo vice-presidente João Marcos (Maquiné), o tesoureiro Elimar Pacheco (Cidreira) e pelo secretário Rodrigo Massulo (Santo Antônio da Patrulha). A eleição, que contou com chapa única, e a cerimônia de posse foram realizadas na sexta-feira (27), no Restaurante do Dodô, localizado no Morro da Borússia, em Osório. Também estiveram presentes os demais prefeitos da região, como o prefeito em exercício de Osório, Miguel Calderon, além de outras autoridades, como a deputada estadual Kelly Moraes e o secretário estadual de Desenvolvimento Rural, Ronaldo Santini, que representou o governo do Estado.

Na mesma ocasião, também tomou posse o novo presidente do Consórcio Público da Amlinorte: Maurício Muniz, que ficará no cargo durante este ano. Durante a sua fala, o prefeito de Palmares do Sul, aproveitou para parabenizar Márcia, sua antecessora no cargo. Está previsto para o dia 10 de fevereiro, a primeira reunião com as novas gestões, onde serão definidas as pautas que serão discutidas no decorrer de 2023.