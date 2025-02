Prazo para retirada de atestado de matrícula termina nesta sexta-feira

OSÓRIO – Os pais ou responsáveis pelos alunos contemplados no chamamento da Central de Vagas Online têm até esta sexta-feira (7) para realizarem a retirada do atestado de matrícula. Eles devem comparecer a Central de Vagas da Educação Infantil (na sede da prefeitura) para receberem o encaminhamento de matrícula. O atendimento ocorre em dois horários: Das 8h e 30min às 11h e 30min e das 14h às 17h. É obrigatório levar os seguintes documentos:

– Duas cópias da Certidão de Nascimento da criança;

– Duas cópias de comprovante de residência (água ou luz) que deve estar em nome do pai ou da mãe da criança. Caso a conta estiver em nome de terceiros, deverá ser feita uma declaração escrita do proprietário do imóvel, no próprio documento;

– Duas cópias dos documentos pessoais (CPF e RG) da mãe, pai ou responsável legal;

– Número de Identificação Social (NIS) do aluno;

– Comprovante atualizado das vacinas fornecido pelo Posto de Saúde.

Ao todo, 480 estudantes foram contemplados. As vagas são para Berçário I (de quatro meses a um ano) e II (de um a dois anos); Maternal I (de dois a três anos) e II (de três a quatro anos); e Pré-Escola I (quatro anos) e II (cinco anos), referentes ao ano letivo de 2025. A relação completa está disponível no site da prefeitura (osorio.atende.net).

Lembrando que as vagas serão disponibilizadas pela ordem cronológica no sistema. Vale ressaltar que o não comparecimento implicará no cancelamento e perda da vaga.

CRÉDITO: Divulgação