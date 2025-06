Prazo para entrega do Imposto de Renda termina nesta sexta-feira

Faltando apenas um dia para o fim do prazo de entrega da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física 2025, cerca de nove milhões de brasileiros correm contra o tempo para evitar multas e complicações com o Leão. O prazo encerra às 23h e 59min desta sexta-feira (30).

Até agora, pouco mais de 36,8 milhões de declarações foram enviadas à Receita Federal, o que corresponde a 79,74 % da expectativa de recebimento que é de 46,2 milhões em todo o país. No Rio Grande do Sul, a expectativa é de 3,6 milhões de declarações sejam entregues. Até o momento, foram transmitidas no Estado 2.534.485 declarações, com aproximadamente 731 mil gaúchos deixaram o ajuste de contas para a última hora.

A Receita Federal alerta a população que, deixar a Declaração do Imposto de Renda para a última hora pode resultar em lentidão no sistema e até mesmo na perda do prazo. Quem não entregar a declaração a tempo estará sujeito a multa mínima de R$ 165,74 (cento e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), podendo chegar a 20% do imposto devido. Para fazer o processo ou outras informações acesse: www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/meu-imposto-de-renda.

CRÉDITO: Divulgação