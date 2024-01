Praias da região têm cinco pontos impróprios para banho

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) divulgou na última sexta-feira (19), mais um Boletim do projeto Balneabilidade da temporada 2023/24. Dos 91 pontos analisados no Estado, 15 apresentaram condição imprópria para banho. No Litoral Norte, o número subiu de três para cinco.

Desses, dois ficam em Imbé, sendo um em Santa Terezinha (Rua Farroupilha) e outro em Mariluz (Hotel Mariluz). Ambos os locais estão presentes na lista por duas semanas seguidas, assim como Rainha do Mar (Xangri-lá), na Colônia de Férias do Banrisul. Além deles, outros dois pontos foram incluídos da lista: a Praia da Cal (Torres), na Avenida Independência; e Jardim Atlântico (Tramandaí), na Rua das Alamandas.

Para a classificação das águas como própria ou imprópria, utilizam-se parâmetros de Escherichia coli (E.coli) definidos pelas resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama). O resultado está condicionado a cinco semanas de monitoramento. Se, ao longo desse período, duas ou mais amostras de o conjunto apresentarem resultado superior a 800 para E.coli ou, ainda, se a amostra mais recente das cinco avaliadas apresentar resultado maior que dois mil para E.coli, o ponto será classificado como impróprio. O mesmo ocorre se a contagem de cianobactérias extrapolar 50 mil células.

AVISO – Os locais de banho contam com avisos de local próprio ou impróprio sendo fixadas em destaque placas informativas nos pontos de coleta de água. Os dados das análises das águas são divulgados sempre às sextas-feiras, no site da Fepam. Além disso, os veranistas também podem consultar os resultados das análises no aplicativo Balneabilidade. Lembrando que o projeto Balneabilidade seguirá até março de 2024.