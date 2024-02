Praia do Litoral receberá atividades contra de combate à violência contra a mulher

A Frente Parlamentar de Homens pelo Fim da Violência Contra as Mulheres, que é coordenada pelo deputado Adão Pretto Filho (PT) na Assembleia Legislativa do Estado (AL-RS), levará ao Litoral Norte gaúcho mais uma edição da Campanha ‘Verão Sem Machismo’. O evento tem como objetivo combater a violência contra mulheres.

Além de um bate-papo, serão entregues materiais informativos, como o Cartão Vermelho símbolo da causa, com informações sobre como procurar ajuda e denunciar. “A praia é local da ação por reunir, nesta época do ano, pessoas de várias regiões gaúchas e até mesmo de outros estados, que vão ao Litoral para curtir o mar e o Carnaval”, comentou o parlamentar. Neste contexto, segundo o deputado, costumam aumentar os casos de violência contra as mulheres.

Além do deputado Adão Pretto Filho, a ação contará com a participação do presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Edegar Pretto, idealizador da Campanha, ainda em 2018, por meio do Comitê Gaúcho Eles Por Elas, da ONU Mulheres. As atividades acontecerão no sábado (10), na Praia Grande, em Torres, a partir das 10h e 30min.

NÚMEROS

Conforme levantamento da Frente Parlamentar, a partir de dados da Secretaria de Segurança Pública do RS, nos últimos cinco anos ocorreram 471 feminicídios — quando mulheres são assassinadas apenas pelo fato de serem mulheres. Isso significa que uma mulher foi morta, em média, a cada quatro dias no estado. No mesmo período, ainda foram registrados 11.586 estupros e 95.917 casos de agressão com lesão corporal. Somente em 2023, 87 mulheres foram vítimas de feminicídio, 2.485 estupradas e 19.813 agredidas fisicamente.