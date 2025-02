Praia de Atlântida receberá ação da Panvel

Após um final de semana de sucesso na Avenida Beira-Mar, a Blitz de Verão Panvel estará de volta à Praia de Atlântida, em Xangri-lá, oferecendo mais uma oportunidade para os veranistas aproveitarem as atrações exclusivas da Blitz de Verão Panvel. Durante a ação, o público poderá aproveitar uma série de atividades interativas, jogos e espaços para relaxar, com foco em cuidados com a saúde e bem-estar, além de experiências com produtos da marca e de seus parceiros, brindes e dinâmicas especiais. A segunda edição da Blitz da Panvel em Xangri-lá será realizada no espaço Roubadinhas, entre hoje (sexta-feira) e amanhã (sábado), das 16h às 22h. Lembrando que a ação seguirá passando pelas praias do Litoral gaúcho até o final do Verão. Depois de passar pelas praias de Tramandaí e Atlântida, nos dias 08, 09, 15 e 16 de fevereiro, será a vez de Capão da Canoa receber as atrações.