Praça da Matriz receberá Feira de Adoção de Animais

OSÓRIO – No sábado (5), a partir das 9h, a Praça Nossa Senhora da Conceição (em frente à catedral) receberá a Feira de Adoção de Animais. O tradicional evento é realizado pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio da equipe do Departamento de Proteção Animal (Depa), juntamente com o Canil Municipal.

Serão disponibilizados para adoção cachorros abrigados pela Depa. Os animais foram resgatados em situação de maus tratos. Vale ressaltar que, todos eles foram desverminados, vacinados e estão com a castração encaminhada. Na ocasião, os candidatos a tutor terão que assinar um termo, no qual se comprometem a manter os cuidados básicos com o pet, proporcionando ao animal um lar cheio de amor e cuidado.

CRÉDITO: Divulgação