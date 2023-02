Postos de Saúde realizam Turno Estendido

OSÓRIO – Para atender um pedido da população, principalmente os moradores que trabalham durante o dia e não podem procurar atendimento médico, além de buscar a diminuição das filas, a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde retornou com o Programa Turno Estendido em algumas Unidades de Saúde.

Serão contemplados os seguintes Postos de Saúde: Albatroz (segundas-feiras), Central (terças), Caravágio (quartas-feiras) e Primavera (quintas). O atendimento ocorre das 18h às 21h e conta com consultas médicas, testes rápidos e coletas de CP, teste realizado para detectar alterações nas células do colo do útero.

Em vídeo divulgado nas redes sociais da prefeitura, o secretário de Saúde Danjo Renê falou sobre o programa: “Nosso objetivo é diminuir as filas, o tempo de espera e oferecer um horário estendido para as pessoas que trabalham durante o dia e não podem faltar no seu trabalho. Esse é mais um programa que a administração está realizando, que busca atender melhor a população e também trazer um serviço de saúde de qualidade para a comunidade”, declarou o secretário.