Posto Primavera realiza atividade em alusão ao Dia da Mulher

OSÓRIO – Foi realizada na manhã da última sexta-feira (7), a segunda edição da Caminhada do Posto Primavera. A iniciativa, em alusão ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 08 de março, visa a conscientização sobre o combate à Violência contra a Mulher e as formas de prevenção.

A ação é realizada pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio da equipe do Posto Primavera. A saída aconteceu em frente ao Posto localizado na Rua Terra de Areia, no bairro Medianeira. Carregando cartazes e balões na cor lilás, dezenas de pessoas participaram do ato que contou com a presença do vereador Danjo Renê (MDB).

CRÉDITO: PMO