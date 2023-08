Posto do Primavera recebe Selo de Prata de UBS Amiga do Idoso

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) realizou na última quinta-feira (27/05), a entrega de Selos Prata e Bronze de Amiga do Idoso. Ao todo, 18 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da Rede Bem Cuidar do Litoral Norte foram contempladas, sendo oito com o Selo Prata e 10 com o Selo Bronze. O ato de entrega dos certificados ocorreu na Casa de Cultura Érico Veríssimo, em Capão da Canoa.

Presente durante o evento, a secretária de Saúde do Estado, Arita Bergmann, afirmou que o Litoral Norte, que conta com suas 23 cidades participantes do Programa, é “uma referência na Rede Bem Cuidar”. “O potencial dessas equipes é ir além de uma equipe tradicional de saúde da família, é ter outros profissionais, é ter avaliação do cuidado da atenção integral ao idoso”, disse a secretária.

PRÊMIO PARA OSÓRIO

Entre os premiados está o Posto de Saúde do Primavera, de Osório, que recebeu o certificado Selo Prata UBS Amiga do Idoso. A unidade de Saúde do município recebeu o prêmio após alcançar os indicadores obrigatórios pela implementação de ações e processos de trabalho, que permitem aos usuários idosos vivenciarem uma atenção acolhedora, inclusiva, eficiente e humanizada.

O secretário de Saúde Danjo Renê ressaltou o orgulho em ser reconhecido com mais um prêmio. “Mais um prêmio que a secretaria de Saúde recebe, desta vez o Selo Prata Unidade Amigo do Idoso, da Rede Bem Cuidar que temos no Posto Primavera. É um orgulho para a cidade de Osório e para os profissionais da Secretaria ter atingido todos os indicadores e todas as metas pactuadas junto ao Governo do Estado”, declarou o secretário.

O prefeito Roger Caputi parabenizou o secretário Danjo e toda a equipe pela conquista. “Estou tendo a honra de receber mais um prêmio para a nossa Secretaria de Saúde. Eu não canso de parabenizar essa equipe, que cada vez mais se fortalece e mostra seu trabalho. Esse é um reconhecimento a todas as ações que são desenvolvidas na nossa gestão”, ressaltou o prefeito osoriense.

UBS AMIGA DO IDOSO

O Selo UBS Amiga do Idoso é uma certificação conferida pela Secretaria da Saúde às Unidades Básicas que fazem parte da Rede Bem Cuidar e implementaram as ações propostas pelo programa, alcançando indicadores para a promoção da saúde dos idosos, como mapeamento da população idosa no seu território, qualificar a assistência farmacêutica às pessoas idosas, qualificar o acolhimento dessa população e implementar a avaliação multidimensional do idoso, entre outros.

Para atingir o Selo Prata, as unidades que já receberam o Selo Bronze precisaram seguir aplicando as ações e evoluir outros indicadores, como consolidar as notificações de violências contra pessoas idosas, elaborar e executar um plano de assistência domiciliar, entre outros.