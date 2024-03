Posto de Saúde do Primavera receberá ampliação

OSÓRIO – A prefeitura realizou a assinatura da Ordem de Serviço para início da obra de ampliação da Estratégia Saúde da Família (ESF) do bairro Primavera. O ato ocorreu durante a manhã de quinta-feira (21) e contou com a presença do prefeito Roger Caputi, do secretário municipal de Saúde Danjo Renê, representantes da empresa responsável pela obra, além de servidores do Posto de Saúde.

Prefeito Roger e secretário Danjo, juntamente com servidores da ESF Primavera e dos representantes da empresa responsável pela obra.

A ampliação terá investimento de 377 mil reais, sendo R$ 350 mil destinado pelo Governo do Estado, por meio do programa Rede Bem Cuidar, e R$ 27 mil de contrapartida do Executivo local. O dinheiro será utilizado para a construção de três consultórios clínicos, um consultório ginecológico com banheiro, um consultório odontológico, uma sala de triagem e um banheiro.

A obra será efetuada pela empresa MD Serviços e Construções Ltda. O prazo para conclusão dos trabalhos é de 120 dias (quatro meses), com previsão de término entre o final do mês de julho e o início de agosto.