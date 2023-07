Posto de combustíveis tem tanque e bomba interditados

Na segunda-feira (10), o Ministério Público (MP), por meio da Promotoria de Justiça Especializada em Defesa do Consumidor, realizou no Litoral Norte uma ação de combate ao crime de adulteração de combustíveis. O trabalho, realizado em Xangri-lá, foi proposto pelos promotores de Justiça Alcindo Luz Bastos da Silva Filho (Promotoria de Porto Alegre) e Luziharin Carolina Tramontina (Promotoria de Capão da Canoa).

Durante a ação, foi constatado que o Posto Orel, localizado na Rua Paraguassu, 900, estava vendendo combustível alterado. Com isso, o local teve o tanque e a bomba de óleo diesel S500 comum interditados, de maneira provisória. Além da interdição da comercialização do produto, mediante o lacramento da bomba e do tanque, a Justiça acolheu o pedido do MP e realizou a apreensão de notas fiscais do produto impróprio e coleta de amostra para eventual contraprova. O proprietário do Posto não quis se pronunciar sobre o ocorrido. Vale ressaltar que ele foi autuado e deverá responder pelo fato.