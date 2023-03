Porto Meridional volta a ser tema de debates em Brasília

Em reunião com o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, na tarde de quarta-feira (8), o deputado estadual Issur Koch (PP) pediu celeridade nos processos de liberação de licenças para início das obras no Porto Meridional, que será construído em Arroio do Sal. Acompanhado do senador Luís Carlos Heinze (PP), o presidente da Frente Parlamentar em Apoio ao Porto Meridional na Assembleia Legislativa do Estado (AL-RS) integrou a comitiva de empresários e lideranças que foram a Brasília (DF) para tratar do tema junto a órgãos federais.

Segundo Issur, a implantação do Porto em “uma das áreas mais carentes de investimentos no Estado irá colocar o Litoral em outro patamar de desenvolvimento” e, ao mesmo tempo, “significará a diminuição do custo logístico para os produtos gaúchos”. “Temos hoje o maior custo logístico entre os estados brasileiros para transporte de cargas, estimado em 22% por entidades empresariais. Essa realidade começa a mudar com o novo porto”, afirmou o deputado.

O parlamentar destacou ainda a preocupação com o meio ambiente e a sustentabilidade do projeto. “Essa questão precisa estar no centro das discussões e está contemplada no projeto. A construção de um porto no Litoral Norte irá induzir o desenvolvimento de todo o RS, especialmente das regiões exportadoras, como a Serra e o Vale do Sinos”, ressaltou Issur Koch.

Em resposta ao deputado, o ministro França garantiu que irá fazer todos os esforços para que o projeto tenha continuidade. “Dentro das possibilidades e necessidades, vamos fazer tudo que for possível, pois este tipo de negócio interessa ao Brasil”, destacou Márcio. Segundo ele, as empresas operadoras de turismo estão interessadas em portos com calados superiores a 15 metros para receber navios de cruzeiro, como é o caso do Porto Meridional. Atualmente, existem cerca de 200 pré-liberações para terminais de uso privados no país. O ministro de Portos e Aeroportos terminou o encontro dizendo que o governo não tem nenhuma objeção para a instalação de novos portos no Brasil e se colocou à disposição do deputado gaúcho.