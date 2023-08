Portas Abertas da UFRGS acontecerá no sábado

O Campus Litoral Norte da Universidade Federal do RS (UFRGS) e o Centro de Estudos Costeiros Limnológicos e Marinhos (Ceclimar) realizarão no próximo sábado (19), mais uma edição da UFRGS Portas Abertas. O evento, que é gratuito, tem o intuito de mostrar o Campus e seus cursos para toda comunidade.

São esperadas a presença de estudantes de diversas escolas da região e de outros lugares do Estado. Além das oficinas, apresentações de cursos e visitas guiadas, a programação, que ocorrerá das 8h às 14h, prevê atrações especiais, como a apresentação teatral Histórias de Perna Curta, e do compositor nativista Índio Rufino. A programação complete está disponível em: www.ufrgs.br/portasabertas/wp-content/uploads/2023/08/PAB_2023_Programacao-Litoral-3.pdf.

Essa é a primeira vez que o Campus Litoral e o Ceclimar terão uma edição própria do UFRGS Portas Abertas. O objetivo de realização de uma edição do Portas em data diferenciada é proporcionar que os estudantes conheçam o local com mais tranquilidade, sem necessidade de um deslocamento de Porto Alegre a Tramandaí durante o evento, como ocorria em anos anteriores.

Inaugurado em 2014, o Campus Litoral é o mais novo dos cinco Campi da UFRGS. A unidade oferece sete cursos presenciais de Graduação, quatro em Educação a Distância (EaD) e três de Pós-Graduação. Todas as informações sobre os cursos oferecidos estão no site do Campus Litoral (www.ufrgs.br/litoral). Ele está localizado no quilômetro 92 da ERS-030, em Tramandaí.

Já o Ceclimar é mais antigo: inaugurado em 1983, tem como missão promover, desenvolver e apoiar o ensino, a pesquisa, a extensão e a inovação sobre os ecossistemas costeiros, limnológicos e marinhos, visando a conservação da natureza, o desenvolvimento socioambiental sustentável e a capacitação e o aperfeiçoamento de recursos humanos. Faz parte de sua estrutura o Museu de Ciências Naturais da UFRGS (MUCIN) que, especializado em fauna marinha e costeira, realiza pesquisa, salvaguarda e comunicação de seu acervo. Suas exposições e ações educativas estão comprometidas com o conhecimento acerca da biodiversidade, promoção da sustentabilidade e divulgação do patrimônio natural e cultural da região. O Ceclimar fica localizado na Avenida Tramandaí, 976, em Imbé.

Para mais informações, entre em contato com o Campus Litoral Norte pelo telefone: 3308-1340 ou pelo e-mail: portasabertas-cln@ufrgs.br.