Ponte na ERS-030 é liberada

Após alguns meses, a ponte da ERS-030 sobre o Arroio Pitangueiras, em Santo Antônio da Patrulha, foi finalmente liberada. O asfaltamento do trecho foi concluído na quarta-feira (6), possibilitando a liberação do trânsito. Conforme o prefeito de SAP, essa foi a etapa mais complexa da obra de duplicação da rodovia: “Os trabalhos na ponte foram o momento mais delicado de toda a duplicação da ERS-030 e, com sua conclusão, entramos em contagem regressiva para a finalização da obra. Nos comprometemos a entregar a duplicação pronta nos próximos dias e agora podemos dizer, com certeza absoluta, que vamos cumprir esse compromisso com os patrulhenses”, celebrou Rodrigo Massulo.

Prefeito de SAP Rodrigo Massulo. FOTOS: PMSAP